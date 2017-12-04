"Как сыр в масле": прокурор запросил для Улюкаева десять лет колонии

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Прокурор в пространной нравоучительной речи попросил приговорить бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за факт взяточничества, "подорвавший доверие к власти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По мнению обвинителя Бориса Непорожного, Улюкаева также следует лишить звания заслуженного экономиста, классного чина, ордена "За заслуги перед Отечеством" и других госнаград.

Могло быть и больше

Несмотря на строгость запрошенного наказания, этот вариант не самый суровый из всех возможных: максимально Уголовный кодекс РФ предусматривает для взяточников 15 лет тюрьмы. На это могла повлиять просьба прокуратуры слегка смягчить обвинение, убрав упоминание про "вымогательство взятки", оставив лишь "получение".

В обличительной речи прокурор сделал упор на предполагаемом мотиве экс-главы Минэкономразвития – корысти – и позоре, испытанном всей российской властью после задержания министра.

"Подсудимый использовал свою власть, чтобы потребовать взятку, чем опозорил власть и подорвать доверие к ней… Нуждался ли в деньгах? Он не только не испытывал материальных трудностей, а катался как сыр в масле", — бичевал прокурор.

Версию защиты о том, что экс-министр якобы думал, что в сумке не деньги, а вино, прокурор высмеял: "Улюкаев мог бы сказать, что в сумке не вино, а картошка. Тем более по весу это как раз соответствовало (21,95 килограмма – ранее взятку специально взвесили в суде)".

"Понимая, что пойман с поличным, он попытался представить себя жертвой провокации", — считает гособвинитель. По его мнению, тщетно.

Особо Непорожный выделил тот факт, что член правительства России в нерабочее время приехал в коммерческую организацию. Один этот факт сам по себе наводит на мысли, считает обвинитель.

Главный свидетель – не Сечин

Главным свидетелем обвинения выступил генерал Олег Феоктистов, возглавлявший на момент эпизода с передачей денег службу безопасности "Роснефти". Показания главы компании Игоря Сечина, передавшего деньги Улюкаеву, были учтены лишь опосредованно (то, о чем рассказал с его слов Феоктистов), поскольку Сечин в суд так и не явился.

Допрос генерала, руководившего на момент задержания службой безопасности "Роснефти", проходил в закрытом режиме, но прокурор озвучил несколько тезисов из его выступления. В частности, Феоктистов рассказал, что деньги для будущей взятки привезли в "Роснефть" и там сложили в сумку с замком, ключ от которого предварительно обработали реагентом.

Прокурор также сослался на аудио- и видеозаписи разговоров Сечина и Улюкаева, результаты экспертиз. "Эксперты установили в разговоре признаки предварительной договоренности о выполнении поручения и передаче предметов в оговоренном количестве и объеме", — заявил прокурор.

Приглашенный защитой эксперт в свою очередь ранее заявил, что однозначный вывод о том, что Сечин и Улюкаев говорили о взятке, сделать нельзя. Кому верить – решит суд.