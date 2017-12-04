"Как сыр в масле": прокурор запросил для Улюкаева десять лет колонии

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Прокурор в пространной нравоучительной речи попросил приговорить бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за факт взяточничества, "подорвавший доверие к власти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По мнению обвинителя Бориса Непорожного, Улюкаева также следует лишить звания заслуженного экономиста, классного чина, ордена "За заслуги перед Отечеством" и других госнаград.
Могло быть и больше
Несмотря на строгость запрошенного наказания, этот вариант не самый суровый из всех возможных: максимально Уголовный кодекс РФ предусматривает для взяточников 15 лет тюрьмы. На это могла повлиять просьба прокуратуры слегка смягчить обвинение, убрав упоминание про "вымогательство взятки", оставив лишь "получение".
В обличительной речи прокурор сделал упор на предполагаемом мотиве экс-главы Минэкономразвития – корысти – и позоре, испытанном всей российской властью после задержания министра.
Версию защиты о том, что экс-министр якобы думал, что в сумке не деньги, а вино, прокурор высмеял: "Улюкаев мог бы сказать, что в сумке не вино, а картошка. Тем более по весу это как раз соответствовало (21,95 килограмма – ранее взятку специально взвесили в суде)".
Особо Непорожный выделил тот факт, что член правительства России в нерабочее время приехал в коммерческую организацию. Один этот факт сам по себе наводит на мысли, считает обвинитель.
Главный свидетель – не Сечин
Главным свидетелем обвинения выступил генерал Олег Феоктистов, возглавлявший на момент эпизода с передачей денег службу безопасности "Роснефти". Показания главы компании Игоря Сечина, передавшего деньги Улюкаеву, были учтены лишь опосредованно (то, о чем рассказал с его слов Феоктистов), поскольку Сечин в суд так и не явился.
Прокурор также сослался на аудио- и видеозаписи разговоров Сечина и Улюкаева, результаты экспертиз. "Эксперты установили в разговоре признаки предварительной договоренности о выполнении поручения и передаче предметов в оговоренном количестве и объеме", — заявил прокурор.
Приглашенный защитой эксперт в свою очередь ранее заявил, что однозначный вывод о том, что Сечин и Улюкаев говорили о взятке, сделать нельзя. Кому верить – решит суд.