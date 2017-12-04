Защита просит отпустить под залог экс-директора "Гоголь-центра"

Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Пресненском районном суде Москвы. Архивное фото

Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Пресненском районном суде Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Защита просит суд отпустить под залог в размере 10 миллионов рублей экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого в мошенничестве.

"Просим постановление отменить, избрать иную, более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 10 миллионов рубелей", — говорится в апелляционной жалобе, которую огласил судья.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.