Защита попросила оправдать Улюкаева

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Адвокат просит Замоскворецкий суд столицы оправдать бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева по делу о получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Улюкаев не мог требовать взятки от Сечина за положительное заключение по сделке о приватизации акций "Башнефти", — сказал адвокат Тимофей Гриднев.

Он отметил, что в полномочия Улюкаева не входило принятие решения по приватизации "Башнефти". Таким образом, по мнению защиты, министр не мог повлиять на сделку.

Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда, прокуратура попросила приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовать на пятьсот миллионов рублей и лишить орденов и званий. Обвинитель также высказался за то, чтобы Сечину вернули два миллиона долларов, которые он передал министру. Прокурор Борис Непорожный отметил, что Улюкаевым двигала корысть.