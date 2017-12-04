МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокуратура попросила приговорить экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Улюкаева также предложили оштрафовать на пятьсот миллионов рублей, запретить занимать должности на госслужбе и лишить звания заслуженного экономиста, госнаград, классного чина и ордена "За заслуги перед Отечеством".

Прокуратура посчитала его вину полностью доказанной, однако попросила убрать пункт о вымогательстве взятки, оставив только ее получение.

Обвинитель также высказался за то, чтобы главе "Роснефти" Игорю Сечину вернули два миллиона долларов, которые он передал Улюкаеву в сумке.

Прокурор Борис Непорожный заявил, что у топ-менеджера не было оснований для провокации и оговора экс-министра. При этом, продолжил он, Улюкаев, потребовав взятку, подорвал доверие к власти, хотя и так "катался как сыр в масле". По мнению Непорожного, Улюкаевым двигала корысть.

Тем временем защита попросила суд оправдать бывшего министра. По мнению адвоката Тимофея Гриднева, в полномочия Улюкаева не входило принятие решения по приватизации "Башнефти", поэтому он не мог повлиять на сделку.

Сегодня в Замоскворецком суде Москвы проходят прения сторон: обвинение и защита высказываются о степени доказанности вины подсудимого. Затем Улюкаев сможет выступить с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения решения.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у главы "Роснефти" взятку за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".

Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ и передал министру сумку с деньгами. Глава "Роснефти" считался ключевым свидетелем обвинения, однако в суд он так и не явился, сославшись на занятость. Из-за этого показания, который он дал на стадии следствия, не могут использоваться.

Доказательства вины базируются на показаниях генерала Олега Феоктистова, который ранее руководил службой безопасности "Роснефти".