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Происшествия

Обвинение потребовало для Улюкаева десять лет колонии

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (497)
12:4604.12.2017
(обновлено: 13:17 04.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев в Замоскворецком суде. 4 декабря 2017Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокуратура попросила приговорить экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. 

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Улюкаев заявил, что пришел в суд в очень хорошем настроении

Улюкаева также предложили оштрафовать на пятьсот миллионов рублей, запретить занимать должности на госслужбе и лишить звания заслуженного экономиста, госнаград, классного чина и ордена "За заслуги перед Отечеством". 

Прокуратура посчитала его вину полностью доказанной, однако попросила убрать пункт о вымогательстве взятки, оставив только ее получение.

Обвинитель также высказался за то, чтобы главе "Роснефти" Игорю Сечину вернули два миллиона долларов, которые он передал Улюкаеву в сумке.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе
Прокурор Борис Непорожный заявил, что у топ-менеджера не было оснований для провокации и оговора экс-министра. При этом, продолжил он, Улюкаев, потребовав взятку, подорвал доверие к власти, хотя и так "катался как сыр в масле". По мнению Непорожного, Улюкаевым двигала корысть.

Тем временем защита попросила суд оправдать бывшего министра. По мнению адвоката Тимофея Гриднева, в полномочия Улюкаева не входило принятие решения по приватизации "Башнефти", поэтому он не мог повлиять на сделку. 

Сегодня в Замоскворецком суде Москвы проходят прения сторон: обвинение и защита высказываются о степени доказанности вины подсудимого. Затем Улюкаев сможет выступить с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения решения.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Итог судебного следствия над Улюкаевым: 21 кг долларов без показаний Сечина
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у главы "Роснефти" взятку за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".

Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ и передал министру сумку с деньгами. Глава "Роснефти" считался ключевым свидетелем обвинения, однако в суд он так и не явился, сославшись на занятость. Из-за этого показания, который он дал на стадии следствия, не могут использоваться.

Доказательства вины базируются на показаниях генерала Олега Феоктистова, который ранее руководил службой безопасности "Роснефти".

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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Jager
Главный свидетель в суд не явился, не захотел глядеть в глаза Улюкаеву. Пахнет подставой. Заседание должно быть отложено до прихода свидетеля. Вину нельзя считать доказанной.
12:54
04.12.2017
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Алексей Клепинин
Жадность, предательство интересов страны и профессиональная некомпетентность должны быть наказаны
12:52
04.12.2017
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