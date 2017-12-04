Главным свидетелем обвинения по делу Улюкаева стал генерал Феоктистов

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Доказательства вины Алексея Улюкаева в получении взятки от Игоря Сечина базируются на показаниях генерала Олега Феоктистова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе прений прокурор перечислил доказательства, свидетельствующие, по его словам, о виновности бывшего министра, однако не упомянул показания самого Сечина, поскольку тот так и не явился в суд, а данные им на следствии показания не были зачитаны из-за протеста защиты.

И все же опосредованно показания главы "Роснефти" все же были учтены – об обстоятельствах переговоров с Улюкаевым Сечин рассказал Феоктистову, который затем поведал об этом суду. Допрос генерала, руководившего на момент задержания службой безопасности "Роснефти", проходил в закрытом режиме, но прокурор озвучил несколько тезисов из его выступления.

В частности, Феоктистов рассказал, что деньги для будущей взятки привезли в "Роснефть" и там сложили в сумку с замком, ключ от которого предварительно обработали реагентом. Также свидетель рассказал об обстоятельствах вымогательства взятки, о которых ему, по его словам, рассказал Сечин.

Прокурор также сослался на аудио- и видеозаписи разговоров Сечина и Улюкаева, результаты экспертиз. "Эксперты установили в разговоре признаки предварительной договоренности о выполнении поручения и передаче предметов в оговоренном количестве и объеме", — заявил прокурор.

Приглашенный защитой эксперт в свою очередь ранее заявил, что однозначный вывод о том, что Сечин и Улюкаев говорили о взятке, сделать нельзя.