У Сечина не было причин для оговора Улюкаева, заявил прокурор

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. У главы "Роснефти" Игоря Сечина не было оснований для провокации и оговора экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил прокурор Борис Непорожный в Замоскворецком суде столицы.

Он отметил, что версия Улюкаева не выдерживает критики. Обвинение считает его вину полностью доказанной.

Сегодня в Замоскворецком суде проходят прения сторон: обвинение и защита высказываются о степени доказанности вины подсудимого. Затем Улюкаев сможет выступить с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения решения.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у главы "Роснефти" взятку за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".

Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ и передал министру сумку с двумя миллионами долларов. Глава "Роснефти" считался ключевым свидетелем обвинения, однако в суд он так и не явился, сославшись на занятость. Из-за этого показания, который он дал на стадии следствия, не могут использоваться.

Доказательства вины базируются на показаниях генерала Олега Феоктистова, который ранее руководил службой безопасности "Роснефти".

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.