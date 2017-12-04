Улюкаев заявил, что пришел в суд в очень хорошем настроении

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Алексей Улюкаев в "очень хорошем" настроении пришел на судебные прения, в ходе которых прокурор попросит о справедливом, на его взгляд, наказании для экс-министра по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда столицы.

"Настроение очень хорошее. У меня плохого не бывает: только хорошее и очень хорошее", — сказал Улюкаев журналистам. Свои ожидания от предстоящей речи прокурора он озвучивать не стал.

В ходе прений стороны выскажутся о том, доказана ли, на их взгляд, вина подсудимого. Затем Улюкаеву будет дано право выступить с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату выносить приговор.

По версии СК РФ, экс-министр экономического развития взял 2 миллиона долларов за заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сам Улюкаев произошедшее называет провокацией.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.