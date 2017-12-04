Скончался мужчина, пострадавший от взрыва газа в Мурманске

МУРМАНСК, 4 дек – РИА Новости. Мужчина, пострадавший от взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске 24 ноября, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.

"Мы подтверждаем, что пострадавший мужчина скончался", — сказали в ведомстве.

В квартире на пятом этаже дома по улице Зеленой в Мурманске 24 ноября произошел взрыв газа и пожар. Пострадали два человека – мужчина получил тяжелые ожоги и был помещен в реанимацию, помощь также потребовалась пожилой женщине. СУСК РФ возбудил уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Власти Мурманска приняли решение о выплате компенсации в 100 тысяч рублей на каждую квартиру в подъезде, пострадавшем от взрыва. Ранее сообщалось, что по результатам работы технической комиссии будет решена судьба подъезда, при возможности проведен ремонт помещений. На это время жильцам по заявлениям будет предоставлено жилье в маневренном фонде.