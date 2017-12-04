АФК отказали в проведении финансовой экспертизы по спору с "Роснефтью"

ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек — РИА Новости. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) отказал АФК "Система" в проведении финансовой экспертизы по спору с "Роснефтью", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд… отказал АФК "Система" в проведении финансово-экономической экспертизы по заявленным вопросам", сказала судья.
Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей.
Апелляционные жалобы на это решение подали как ответчики, так и истцы, потребовавшие полного удовлетворения иска.