В Белгородской области два человека погибли при ДТП иномарки и поезда

ВОРОНЕЖ, 4 дек — РИА Новости. Два человека погибли и двое получили тяжелые травмы при столкновении иномарки и поезда в Белгородской области, сообщает Юго-Восточная железная дорога.

Авария произошла накануне в 20.29 мск на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Беломестная – Белгород Юго-Восточной железной дороги.

"Водитель автомобиля Toyota, несмотря на запрещающий сигнал светофора и исправно работающую сигнализацию, выехал на железнодорожные пути перед приближающимся хозяйственным поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении.

По данным ЮВЖД, в ДТП погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает управление МВД по области, раненые госпитализированы.