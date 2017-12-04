В Домодедово проводят проверку после ЧП с заявившем о бомбе мужчиной

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после инцидента в столичном аэропорту Домодедово, в ходе которого мужчина заявил о том, что у него в сумке находится бомба, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД России на транспорте по ЦФО Елена Бабанова.
"При прохождении входного контроля в аэропорту Домодедово один из пассажиров отказался от процедуры досмотра и заявил, что у него в сумке находится бомба. Место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции до приезда взрывотехников. В ходе проведения проверочных мероприятий опасных предметов не обнаружено. Злоумышленник доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства", — рассказала Бабанова.
"Сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела", — добавила она.
Аэропорт Домодедово был оцеплен, после того как мужчина заявил, что у него в сумке бомба. Мужчину накрыли бронежилетами pic.twitter.com/lHCxnSDOun— Dmitriy (@DeeSeMiX) 3 декабря 2017 г.