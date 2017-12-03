В ДТП на севере Москвы пострадали четыре человека, двое в тяжелом состоянии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ДТП на севере Москвы, где иномарка наехала на пешеходов и скрылась, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что водитель иномарки сбил четырех человек на пешеходном переходе на севере Москвы и скрылся. Полиция разыскивает водителя.

"Четыре человека пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах столицы уточнил РИА Новости, что тяжело пострадали мужчина и четырехлетний ребенок.