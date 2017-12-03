Следователи поверяют обстоятельства гибели бейсджампера в горах КБР

НАЛЬЧИК, 3 дек – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели бейсджампера в горах в Эльбрусском районе республики, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.

В 07.30 мск субботы поступило сообщение, что на поляне Азау производили полеты парапланеристы, один из них совершил плановую посадку, а второй, житель Московской области, не смог приземлится в назначенном месте. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России нашли тело погибшего подо льдом в реке в ущелье Азау.

"По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливаются причины смерти спортсмена. По предварительным данным, у него не раскрылся парашют", — сказал собеседник агентства

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что причиной смерти бейсджампера могло стать удушье. По предварительным данным, спортсмен, который совершал полет в вингсьюте (специальный костюм-крыло), задохнулся подо льдом, куда его затащило после падения.

Погибшим оказался известный российский бейсджампер Александр Погребов — фигурант дела о покраске в цвета украинского флага шпиля высотки на Котельнической набережной в Москве, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Лукманова, отметив, что это произошло 1 декабря при прыжке в Баксанском ущелье.

Погребов и трое его товарищей были оправданы по данному делу. Четверых парашютистов задержали после прыжка с крыши здания, более года они находились под домашним арестом, однако затем суд вынес им оправдательный приговор, признав, что они не участвовали в вандализме. Звезду, по данным следствия, раскрасил украинский руфер Павел Ушевец, известный также как Гриша Мустанг, его акция случайно совпала с прыжком бейсджамперов.

В июле при выполнении прыжка в швейцарских горах погиб другой фигурант дела о покраске звезды — бейсджампер Алексей Широкожухов.

Бейсджампинг — экстремальный вид парашютного спорта, для занятия которым не требуется самолет или вертолет. Его история началась в 1980-х годах прошлого века, когда парашютисты начали прыгать с отвесных скал Северной Америки и фьордов Норвегии.