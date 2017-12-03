В Омске из-за аварии на водопроводе подтопило несколько дворов

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 3 дек — РИА Новости. Водопровод с холодной водой прорвало в Омске, затопило подъезды 10 домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

"В Октябрьском округе города Омска произошёл порыв ведомственного технического водопровода холодного водоснабжения производственного предприятия", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в результате розлива воды подтоплена промышленная зона и прилегающие дворы по улицам 4-я Транспортная, Б. Цемента и Запорожская. "В результате поступления большого количества воды из трубы затоплены подъезды десяти домов. Также в зону подтопления попала школа № 39", — отмечают в МЧС.

"Место порыва обнаружено, трубопровод отключен. На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудники МЧС оказывают помощь гражданам. Ситуация находится под контролем", — сказано в сообщении.

На водоснабжение жилого сектора отключение не повлияет, добавили в пресс-службе.

Пресс-служба администрации Омска уточняет, что произошел порыв ведомственного трубопровода "Омского шинного завода". Вода также вышла на проезжую часть прилегающей улицы. Инцидент устраняют работники местного горводоканала и управления дорожного хозяйства и благоустройства. Работает около 20 единиц техники. Ситуация не привела к отключению воды в квартирах горожан, отметили в мэрии.

"В Омске создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Комсомольском поселке Октябрьского административного округа, возникшей после порыва ведомственного трубопровода Омского шинного завода. Штаб возглавил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов. Принято решение о необходимости перекрытия движения по автомобильной дороге по улице 4-й Транспортной от улицы Богдана Хмельницкого до улицы 3-й Молодежной, в том числе пересечение улицы 4-й Транспортной и улицы Берко Цемента. Это нужно для проведения ремонтных работ", — сообщает горадминистрация.