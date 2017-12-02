В жилом доме в Оренбургской области взорвался газ

УФА, 2 дек — РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Новотроицке Оренбургской области, один человек пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления МЧС по области Татьяна Самойлова.

По ее словам, взрыв произошел на 4-м этаже пятиэтажного дома, повреждены оконные рамы на третьем, четвертом и пятом этажах.

"Предположительно, это был хлопок бытового газа. Имеется один пострадавший, он госпитализирован в Новотроицкую больницу. Из жилого дома эвакуировали порядка 150 жильцов", — сообщила Самойлова по телефону РИА Новости.

По предварительным данным, конструкции дома не повреждены, повреждены только плиты на одном подъезде. На месте работают спасатели.

В пресс-службе ГУМЧС по Башкирии сообщили, что башкирские спасатели готовы при необходимости выехать в Новотроицк для оказания помощи коллегам.

"К реагированию готовы 100 человек личного состава и 11 единиц техники. Аэромобильная группировка главного управления МЧС по республике приведена в готовность", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь башкирского управления МЧС Елена Мавлютова.