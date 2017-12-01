В Барнауле погибли три человека при пожаре в жилом доме

БАРНАУЛ, 1 дек — РИА Новости. Сильный пожар в пятницу уничтожил жилой дом в центральном районе Барнаула, после разбора завалов пожарные обнаружили останки трех человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, возгорание было зарегистрировано спасателями рано утром, на момент прибытия крыша жилого дома была охвачена огнем.

"При разборе обрушившейся конструкции обнаружены останки трех человек. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В работе было задействовано девять единиц техники, 25 человек личного состава подразделений МЧС России", — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем. Из-за особенностей строения возгорание в течение длительного времени не было заметно со стороны и было обнаружено, когда огонь добрался до крыши. По факту случившегося следователи начали проверку, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.