В Гольяново аварийные бригады завершили работы на теплотрассе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аварийные бригады совместно с сотрудниками МЧС России завершили аварийно-восстановительные работы на теплотрассе на востоке Москвы, где произошёл прорыв горячей воды, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, последствия прорыва полностью устранены", — сказал собеседник агентства.

Вечером 29 ноября в районе Гольяново на Иркутской улице произошел порыв трубопровода горячего водоснабжения диаметром 800 мм, кипяток подтопил проезжую часть. В результате, по данным врачей, пострадали восемь человек, квартиры более 600 тысяч человек были переведены на резервную схему подачи тепла. Под утро тепло, по информации мэрии, подавалось уже по штатной схеме.

"Принимавшиеся меры по ликвидации последствий прорыва теплосети были достаточными, полными и своевременными. Благодаря оперативной работе аварийных бригад МОЭК и подразделений МЧС удалось предотвратить тяжёлые последствия", — подчеркнули в МЧС.

В министерстве напомнили, что в короткие сроки были развёрнуты оперативные штабы на месте ЧП и в Главном управлении МЧС России по Москве, которое по указанию главы МЧС Владимира Пучкова было переведено в режим чрезвычайной ситуации. Одновременно в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России прошло экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации ЧС под руководством главы МЧС.

"На всех социально значимых объектах и жилом секторе была организована работа совместных оперативных групп по проверке температурного режима", — сказал представитель министерства. Также был усилен состав медицинских бригад, уточнена схема движения карет скорой медицинской помощи, подготовлены пункты временного размещения, в них необходимости не возникло. Также были приведены в готовность и направлены на объекты теплогенераторы и передвижные электростанции.

"Оперативно был сформирован необходимый резерв материальных средств, задействована специализированная техника для ликвидации аварии", — сообщили в МЧС.

Всего в аварийно-восстановительных работах от всех служб были задействованы почти 600 человек и около 200 единиц техники.