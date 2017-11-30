Суд заморозил активы адвоката Якубовского

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по заявлению межрайонной инспекции ФНС России №22 принял обеспечительные меры в деле о банкротстве адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного ранее как "генерал Дима", запретив ему распоряжаться частью активов, следует из опубликованного определения суда.

Суд ранее назначил на 30 ноября заседание по проверке обоснованности заявления налогового органа о банкротстве Якубовского. В определении суда о возбуждении дела о банкротстве говорится, что сумма задолженности Якубовского перед бюджетной системой Российской Федерации превышает 2,2 миллиарда рублей.

Как отмечается в определении суда о принятии обеспечительных мер, Якубовский в 2016 году подал в ФНС налоговую декларацию за 2015 год, в которой самостоятельно исчисленный им налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составлял более 1,9 миллиарда рублей. Налог Якубовский не заплатил, попросив у налоговой инспекции отсрочку до того момента, когда он продаст свою долю в ООО "Термишин Рус", компании, занимающейся обработкой металлов и производством антикоррозийного покрытия.

Из определения суда следует, что в августе 2016 года Якубовский произвел отчуждение 100% ООО "Термишин Рус" в пользу кипрской "Эливус Лтд", акционером которой он является. Таким образом, произошла формальная смена собственника "Термишин Рус", в то время как реальным владельцем остался Якубовский, отметил суд. Поскольку НДФЛ "генерал Дима" так и не уплатил, ФНС предъявила к нему административный иск и Одинцовский горсуд в мае 2017 года взыскал с ответчика более 1,9 миллиарда рублей недоимки и около 199 миллионов рублей пени.

После вынесения этого решения Якубовский передал права на два патента в области металлообработки своей бывшей жене Валерии Якубовской, с которой он, как отмечает арбитражный суд, формально расторг брак в 2010 году, но продолжает вести совместное хозяйство и проживать в одном загородном доме в Горках-8.

По мнению ФНС, сделки по отчуждению 100% долей в "Термишин Рус" и патентных прав на изобретения направлены на сокрытие принадлежавшего Якубовскому имущества от обращения взыскания по долгам и являются злоупотреблением правом. Суд согласился с доводами налоговиков и запретил Якубовскому совершать какие-либо сделки с долями кипрских "Эливус Лтд" и "Нивелиус Лтд" (нынешний владелец "Термишин Рус"), а также изменять размер уставного капитала этих компаний.

Кроме того, арбитраж Москвы запретил ФНС вносить в ЕГРЮЛ изменения состава участников "Термишин Рус" и ее уставного капитала, а самой компании — принимать решение об уменьшении уставного капитала до значения менее 2,2 миллиарда рублей. Также Валерии Якубовской и Роспатенту суд запретил отчуждать права на патенты и регистрировать переход прав.

Якубовский занимал различные посты в высших эшелонах власти, запомнился скандалами с участием высокопоставленных силовиков, в частности с начальником службы безопасности президента Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ. Якубовский был дважды судим, отбывал наказание в спецзоне для бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Он вышел на свободу в 1998 году, а в 2001 году судимости были сняты. В качестве адвоката он представлял интересы небезызвестного бизнесмена Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.