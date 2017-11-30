Суд заморозил активы адвоката Якубовского

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по заявлению межрайонной инспекции ФНС России №22 принял обеспечительные меры в деле о банкротстве адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного ранее как "генерал Дима", запретив ему распоряжаться частью активов, следует из опубликованного определения суда.
Как отмечается в определении суда о принятии обеспечительных мер, Якубовский в 2016 году подал в ФНС налоговую декларацию за 2015 год, в которой самостоятельно исчисленный им налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составлял более 1,9 миллиарда рублей. Налог Якубовский не заплатил, попросив у налоговой инспекции отсрочку до того момента, когда он продаст свою долю в ООО "Термишин Рус", компании, занимающейся обработкой металлов и производством антикоррозийного покрытия.
Из определения суда следует, что в августе 2016 года Якубовский произвел отчуждение 100% ООО "Термишин Рус" в пользу кипрской "Эливус Лтд", акционером которой он является. Таким образом, произошла формальная смена собственника "Термишин Рус", в то время как реальным владельцем остался Якубовский, отметил суд. Поскольку НДФЛ "генерал Дима" так и не уплатил, ФНС предъявила к нему административный иск и Одинцовский горсуд в мае 2017 года взыскал с ответчика более 1,9 миллиарда рублей недоимки и около 199 миллионов рублей пени.
После вынесения этого решения Якубовский передал права на два патента в области металлообработки своей бывшей жене Валерии Якубовской, с которой он, как отмечает арбитражный суд, формально расторг брак в 2010 году, но продолжает вести совместное хозяйство и проживать в одном загородном доме в Горках-8.
Кроме того, арбитраж Москвы запретил ФНС вносить в ЕГРЮЛ изменения состава участников "Термишин Рус" и ее уставного капитала, а самой компании — принимать решение об уменьшении уставного капитала до значения менее 2,2 миллиарда рублей. Также Валерии Якубовской и Роспатенту суд запретил отчуждать права на патенты и регистрировать переход прав.
Якубовский занимал различные посты в высших эшелонах власти, запомнился скандалами с участием высокопоставленных силовиков, в частности с начальником службы безопасности президента Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ. Якубовский был дважды судим, отбывал наказание в спецзоне для бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Он вышел на свободу в 1998 году, а в 2001 году судимости были сняты. В качестве адвоката он представлял интересы небезызвестного бизнесмена Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.