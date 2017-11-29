Угроза взрыва в храме Христа Спасителя не подтвердилась, сообщил источник

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Угроза взрыва в храме Христа Спасителя в центре Москвы не подтвердилась, проверка помещений завершена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о проверке сотрудниками оперативных служб храма Христа Спасителя по адресу: улица Волхонка, дом 15, после анонимного звонка о "минировании".

"Проверочные работы в храме завершены, угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что проверка проводилась без эвакуации.

В среду в храме Христа Спасителя начался Архиерейский собор РПЦ. Открылся он торжественным богослужением, которое возглавил патриарх Кирилл. В нем приняли участие все приглашенные на собор архиереи.

Ранее в понедельник СМИ сообщили об анонимном звонке о якобы "минировании" в Сретенском храме на Лубянке, где проходила конференция "Дело об убийстве Царской семьи". В конференции принимал участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.