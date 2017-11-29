Подавший в суд ростовчанин сам облился кофе, заявили в "Макдоналдс"

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Представитель "Макдоналдс" в среду попросил Тверской суд Москвы отклонить иск жителя Ростова-на-Дону, потребовавшего у компании 543 тысячи рублей компенсации морального и материального вреда за пролитый на него горячий кофе, сообщили РИА Новости в суде.

"Все обстоятельства указывают, что истец сам вылил на себя горячий напиток", — заявил представитель ответчика. Также суд допросил работника "Макдоналдса", который выступил на стороне ответчика.

Как сообщил РИА Новости адвокат истца Петр Домбровицкий, 11 июня Николай Шестаков на автомобиле заехал в один из ресторанов "Макавто" в Ростове-на-Дону, где заказал большой стакан кофе. Сотрудник, по словам адвоката, протянул ему стакан, но случайно опрокинул его. Медики диагностировали у мужчины ожоги плеча и грудной клетки. Кроме того, кофе залил панель приборов в автомобиле. Мужчина обратился в суд с иском, в котором требует возместить ему материальный ущерб в размере 43 тысяч рублей (диагностика и ремонт авто), а также моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

В среду состоялось первое основное слушание по делу. "Ответчик полностью отрицает свою вину и просит в иске отказать по всем вопросам… Он ссылается на то, что истец сам себе причинил вред – вылил на себя кофе, и это его личное дело", — сказал Домбровицкий.

Он добавил, что в суде был допрошен сотрудник ресторана, подававший кофе истцу. "Он сказал, что подал кофе, но не помнит точно, была ли закрыта крышка. А через некоторое время из машины выскочил недовольный человек и начал ругаться", — сказал адвокат ростовчанина. При этом, по словам собеседника, плотно закрывать стакан крышкой относится к обязанностям работника ресторана.

Заседание суда отложили на 14.00 мск 15 декабря в связи с тем, что из медицинского учреждения, куда обращался истец, еще не поступил ответ, подтверждающий подлинность справки о полученных им ожогах.