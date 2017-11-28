В Москве мужчина трижды ограбил один и тот же салон связи

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мужчина, трижды ограбивший один и тот же салон связи в Москве, пойдет под суд, сообщает Генпрокуратура РФ в своем Telegram-канале.

"Гагаринская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего уроженца Чеченской Республики. По версии следствия, обвиняемый трижды нападал на один и тот же салон связи на ул. Профсоюзной", — говорится в сообщении.

В первый раз он совершил нападение вместе с сообщником 1 декабря 2016 года. Дождавшись, когда уйдут покупатели, злоумышленники вошли в салон в медицинских масках и стали угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет. Они требовать открыть сейф и забрали из него 570 тысяч рублей, взяли со стеллажей 12 смартфонов на общую сумму более 77 тысяч рублей. Также обвиняемый ударил продавца кулаком по лицу и забрал у него мобильный телефон.

Через два месяца злоумышленник вернулся в салон. Он направил в сторону продавца и директора магазина предмет, похожий на пистолет. Директор магазина, опасаясь за свою жизнь, выдал 500 тысяч рублей.

Через две с половиной недели преступники снова пришли вдвоем, 23 февраля 2017 года они унесли из салона более 700 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье о разбое направлено в Гагаринский районный суд Москвы. Обвиняемый заключен под стражу. Личность сообщника еще не установлена.