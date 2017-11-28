Экс-главу минздрава Забайкалья подозревают в получении крупной взятки

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. Правоохранители по подозрению в получении по предварительному сговору крупной взятки задержали бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина, который в момент проведения спецоперации находился в Хабаровске и уже доставлен в Читу, сообщает во вторник СУСК региона.

По данным следствия, уголовное дело возбуждено в отношении Лазуткина, а также одного из чиновников министерства здравоохранения Забайкальского края. Их действия следствием квалифицированы как получение взятки, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ).

"По данным следствия, Лазуткин подозревается в организации схемы незаконного обогащения при поставке высокотехнологичного медицинского оборудования. Экс-министр и чиновник регионального минздрава за взятки обеспечивали победу фирм в аукционах на поставку медтехники в учреждения края. Почти за два года экс-министр получил в качестве взятки около 16 миллионов рублей, а его подчиненный – 1,6 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В СК отмечают, что следствием установлено участие в этой незаконной схеме, "по меньшей мере, пяти человек, двух уже упомянутых чиновников и трёх руководителей коммерческих фирм, занимающихся поставкой медтехники". В настоящее время по ходатайству следствия в отношении двух руководителей коммерческих фирм избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится на подписке о невыезде.

"Сегодня следователи в составе специальной следственно-оперативной группы задержали Лазуткина в городе Хабаровске, по месту его жительства и работы проведены обыски. Лазуткин доставлен в Читу к месту проведения расследования", — сообщает следствие.

В настоящее время следователи допрашивают Лазуткина, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.