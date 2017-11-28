Суд оставил в силе приговор экс-мэру Биробиджана за продажу "Родины"

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Суд Еврейской АО во вторник оставил без изменения приговор районного суда в отношении бывшего мэра города Биробиджана Андрея Пархоменко, признанного виновным в продаже кинотеатра "Родина" по заниженной цене и приговоренного к четырем годам условно, сообщает прокуратура ЕАО.

Ранее сообщалось, что Биробиджанский районный суд признал Пархоменко виновным в продаже здания кинотеатра "Родина", художественной мастерской, расположенных под ними земельных участков, гаража и кинооборудования по заниженной стоимости. Незаконные действия мэра причинили ущерб муниципалитету на сумму более 55 миллионов рублей.

Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также лишил права в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Экс-мэр приговор обжаловал.

"Суд Еврейской автономной области, рассмотрев материалы уголовного дела, обвинительный приговор оставил без изменения, жалобу — без удовлетворения. Приговор Биробиджанского районного суда ЕАО от 15 сентября 2017 вступил в законную силу", — говорится в сообщении.