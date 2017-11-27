В Новой Москве водитель на переходе сбил женщину и ее дочь, ребенок погиб

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Водитель автомобиля сбил женщину и ее пятилетнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе в Новой Москве, в результате чего ребенок погиб, сообщается на сайте столичного ГУМВД.

По данным ведомства, в понедельник водитель легкового автомобиля, двигаясь по Калужскому шоссе в сторону поселка Коммунарка, совершил наезд на женщину с маленьким ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому наземному пешеходному переходу. Сообщается, что в результате ДТП женщина получила черепно-мозговую травму и закрытые переломы двух голеней, ее 5–летняя дочь скончалась на месте.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Подозреваемый водитель автомобиля, 26-летний местный житель, задержан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.