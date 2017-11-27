Адвокат опроверг информацию о смерти экс-мэра Махачкалы Амирова в колонии

РОСТОВА-НА-ДОНУ, 27 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Информация СМИ о смерти в колонии бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, который в августе 2015 года был осужден пожизненно за терроризм, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Постанюк.

Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили о смерти Амирова в колонии в Оренбургской области.

"Это все блеф, только что от него вышел адвокат", — пояснил Постанюк. Он добавил, что Амиров отбывает наказание в колонии города Соль-Илецка.

Северо-Кавказский окружной военный суд 27 августа 2015 года приговорил экс-мэра столицы Дагестана к пожизненному заключению за терроризм. Еще семь подельников получили сроки от 10 до 22 лет, в том числе племянник Амирова Юсуп Джапаров, который осужден на 18 лет. Верховный суд оставил пожизненный приговор в силе.

Подсудимые были признаны виновными в причастности к организации теракта, посягательству на жизнь и.о. руководителя местного подразделения СК РФ Арсена Гаджибекова, а также к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, в июле 2014 года тот же Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова и Джапарова к 10 и 8,5 годам лишения свободы соответственно за подготовку покушения на их политического оппонента — руководителя отделения Пенсионного фонда Дагестана и известного российского борца Сагида Муртазалиева.

Саид Амиров является инвалидом первой группы, у него парализованы ноги, часть его внутренних органов не функционирует.