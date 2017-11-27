Адвокат Маруани сообщил о решении суда после задержания в Москве

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил жалобу защиты французского композитора Дидье Маруани и обязал СК РФ повторно провести проверку в отношении сотрудников полиции, которые задержали музыканта, сообщил РИА Новости адвокат композитора Игорь Трунов.

"Суд обязал СК провести проверку в отношении полицейских и вынести постановление о возбуждении в отношении них уголовного дела, либо о невозбуждении", — сказал адвокат, отметив, что "полицейским придется объяснять, что и кто побудил их нарушить закон, задержать и всю ночь допрашивать музыканта и его адвоката".

Он отметил, что ранее СК ненадлежащим образом отреагировал на их жалобу, в связи с чем защита обратилась в суд. "Заявление было подано в связи с провокацией и незаконным задержанием мировой звезды и его адвоката", — пояснил защитник.

Дидье Маруани в прошлом году подал в Мосгорсуд иск против певца Филиппа Киркорова о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.