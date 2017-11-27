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Происшествия

Верховный суд перешел к судебному следствию по делу экс-генерала Сугробова

15:4227.11.2017
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЭкс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов в Московском городском суде. Архивное фото 27 апреля 2017Экс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов в Московском городском суде. Архивное фото 27 апреля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Верховный суд РФ начал за закрытыми дверями судебное следствие по жалобе на приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову, получившему 22 года колонии строгого режима за создание преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Верховный суд оценит приговор экс-генералу Сугробову в закрытом режиме
"Прошу слушателей покинуть зал, мы начинаем судебное следствие, в ходе которого будут оглашены материалы из уголовного дела", — сказал председательствующий судья.

Перед этим адвокат Сугробова Эдуард Исецкий приобщил к материалам дела аудиозапись оглашения резолютивной части приговора.

"Данная запись подтверждает один из наших доводов об изменении судьей резолютивной части приговора и нарушении (ей) тайны совещательной комнаты, это технический вопрос — приобщение аудиозапии в доказательство нашего довода", — сказал он.

Адвокат считает, что изменение приговора является основанием для отмены приговора.

Другой адвокат Сугробова Андрей Аверин обратил внимание Верховного суда на "попытку следствия допросить адвоката Георгия Антонова по делу, в котором он являлся защитником", после чего Антонов был отведен от защиты экс-генерала. Данный факт, по мнению защиты, также является серьезным нарушением.

Экс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-генерал МВД Денис Сугробов приговорен к 22 годам колонии
Ранее суд объявил перерыв в связи с тем, что одного из осужденных — Сергея Пономарева — не доставили на рассмотрение жалоб в связи с болезнью сердца. Из представленной в распоряжение судебной коллегии врачебной справки СИЗО-1, где Пономарев содержится, следует, что болезнь имеет место в настоящий момент, в заседании он участвовать не может.

Адвокат Пономарева Алексей Кица приобщил заявление подзащитного с просьбой об освобождении его от участия в судебном процессе.

Лишенный звания генерал-лейтенанта Денис Сугробов получил 22 года колонии строгого режима — Мосгорсуд признал его виновным в организации преступного сообщества из числа подчиненных ему полицейских, которые пытались спровоцировать высокопоставленного офицера УСБ ФСБ на получение взятки. Так завершилось одно из самых громких уголовных дел последних лет, которое эксперты, коллеги, защитники и сами подсудимые называли противостоянием двух силовых ведомств — МВД и ФСБ. Всего сроки по делу получили восемь человек.

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