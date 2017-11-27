СК проверит предприятие "Байсад" после ДТП с автобусом на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 27 ноя — РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае проверят предприятие "Байсад" на предмет соблюдения правил охраны труда после ДТП с автобусом, в котором пострадали пятеро рабочих, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

Ранее ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что пятнадцать человек пострадали, по предварительным данным, при съезде в кювет вахтового автобуса в городском округе Георгиевский Ставропольском крае. В управлении ГИБДД в свою очередь сообщили, что госпитализация понадобилась семерым рабочим, отметив, что их число меняется.

"В дорожно-транспортном происшествия четыре работника получили телесные повреждения различной степени тяжести, еще один человек доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии", — сообщили в СК.

Как сообщает ведомство, автобус ЗАО "Байсад" перевозил сотрудников предприятия на их рабочие места. Установлено, что водитель в условиях гололеда не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет.

"Организована процессуальная проверка на предмет соблюдения правил охраны труда в ЗАО "Байсад". В настоящее время всем пострадавшим назначено проведение судебных медицинских экспертиз в целях выяснения причиненного вреда их здоровью, устанавливаются должностные лица предприятия, ответственные за соблюдение требований охраны труда, изучается соответствующая служебная документация. По результатам этих и других проверочных действий будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.