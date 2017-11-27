Улюкаев заявил, что его первый допрос прошел без адвоката

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017 Ключевые слова: Алексей Улюкаев 27 ноября 2017 суд

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017 Ключевые слова: Алексей Улюкаев 27 ноября 2017 суд

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил на допросе в суде, что первый допрос в качестве подозреваемого прошел без адвоката, которому он не мог позвонить из-за запрета оперативников.

"После задержания я несколько часов не мог покинуть территорию "Роснефти", мне категорически запретили пользоваться мобильным телефоном. Даже в туалет меня сопровождал сотрудник ФСБ", — сказал экс-министр.

По его словам, право на звонок адвокату ему также не разъяснили, а протокол составили только около пяти утра. Тогда же, отметил Улюкаев, начался допрос в качестве подозреваемого, адвокат на тот момент даже не был в курсе произошедшего.

"Право воспользоваться услугами адвоката по назначению мне не разъяснили, своего адвоката я увидел только спустя несколько часов", — отметил экс-министр.