В Самаре пять человек госпитализировали после отравления угарным газом

САМАРА, 27 ноя — РИА Новости. Три взрослых и два ребенка госпитализированы после отравления угарным газом в Самаре, сообщили РИА Новости в областном центре медицины катастроф.

Инцидент произошел около полуночи в понедельник в одной из квартир дома по улице Мориса Тореза в Самаре, добавили в центре.

"От отравления угарным газом пострадали пять человек. Двое детей – в возрасте пяти лет и одной недели – были госпитализированы в детскую больницу Иванова, трое взрослых в больницу Середавина", — сообщил собеседник агентства.

Оба ребенка после отравления находятся в реанимации, уточнили в центре медицины катастроф. По факту ЧП проводится проверка.