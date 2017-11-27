Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил в суде, что никогда не требовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку.
Он отверг все обвинения со стороны главы "Роснефти". "Речь идет о заведомо ложном доносе со стороны Сечина", — добавил подсудимый.
По его словам, Сечин часто делал ему подарки — фамильные часы или макет буровой вышки. "В его представлении это было нормой делового этикета", — отметил Улюкаев.
Он также пояснил термины, которые использовал топ-менеджер в разговоре с ним, когда, по мнению СК, обсуждался размер взятки. Слово "поручение" — поручение правительства о выкупе акций "Башнефти", а "сбор объемов" — сбор денег для приобретения бумаг, поскольку компании за короткий срок нужно было собрать 10 миллиардов евро.
Экс-глава Минэкономразвития также заявил, что первый разговор с главой "Роснефти" по поводу приватизации "Башнефти" состоялся на саммите БРИКС на Гоа и длился не более двух минут. Тогда Сечин, играя с главой ВТБ Андреем Костиным в бильярд, пообещал угостить Улюкаева таким вином, которое он "никогда в жизни не пробовал".
По признанию Улюкаева, он полагал, что в сумке, которую ему передал Сечин на встрече в день задержания, находится именно вино. "Я не сомневался, что в сумке — высококачественные алкогольные напитки. По объему и весу именно так и казалось", — заявил он.
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК, полученная экс-министром взятка в два миллиона долларов была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Ему грозит до 15 лет заключения.