Эксперт оценил перспективы допроса Сечина в суде по делу Улюкаева

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Личный допрос главы "Роснефти" Игоря Сечина может потребоваться, если его показания следствию будут опровергнуты на судебном заседании; пока же требование о его личном участии в судебном заседании похоже на стремление создать определенный PR-фон, считает адвокат, член президиума Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Александр Симонов.
Игорь Сечин в понедельник в четвертый раз не пришел в суд по делу экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева. Его адвокат мотивировал его отсутствие плотным графиком командировок.
"Как мне представляется, единственным основанием для удовлетворения ходатайства защиты или обвинения о вызове Сечина в суд может стать предоставление защитой доказательств, опровергающих ранее данные показания Сечина, и доказательства обвинения, изученные в ходе судебного следствия (видео и аудио записи и показания других свидетелей). Но такого расхождения, очевидно, нет, и необходимость личного присутствия данного свидетеля в суде отсутствует", — сказал Симонов РИА Новости.
Он отметил, что из информации по делу следует, что Сечин представил доказательства того, что по уважительным причинам не являлся на судебные заседания.
Он сообщил, что суд имеет все процессуальные основания, чтобы огласить ранее данные показания Сечина, поскольку тот обосновал личную невозможность участия в заседании суда, в материалах дела имеются протоколы допроса данного свидетеля, составленные в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, имеется подпись свидетеля о подтверждении им своих показаний. Кроме того, свидетель предоставил суду письменное заявление о подтверждении им своих ранее данных показаний, подытожил эксперт.