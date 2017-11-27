Эксперт оценил перспективы допроса Сечина в суде по делу Улюкаева

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Личный допрос главы "Роснефти" Игоря Сечина может потребоваться, если его показания следствию будут опровергнуты на судебном заседании; пока же требование о его личном участии в судебном заседании похоже на стремление создать определенный PR-фон, считает адвокат, член президиума Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Александр Симонов.

Игорь Сечин в понедельник в четвертый раз не пришел в суд по делу экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева. Его адвокат мотивировал его отсутствие плотным графиком командировок.

"Как мне представляется, единственным основанием для удовлетворения ходатайства защиты или обвинения о вызове Сечина в суд может стать предоставление защитой доказательств, опровергающих ранее данные показания Сечина, и доказательства обвинения, изученные в ходе судебного следствия (видео и аудио записи и показания других свидетелей). Но такого расхождения, очевидно, нет, и необходимость личного присутствия данного свидетеля в суде отсутствует", — сказал Симонов РИА Новости.

Он отметил, что из информации по делу следует, что Сечин представил доказательства того, что по уважительным причинам не являлся на судебные заседания.

"Настойчивое требование стороны защиты о личном участии Сечина в судебном заседании, скорее всего, свидетельствует о желании создать определенный PR-фон по данному делу", — сказал адвокат.

Он сообщил, что суд имеет все процессуальные основания, чтобы огласить ранее данные показания Сечина, поскольку тот обосновал личную невозможность участия в заседании суда, в материалах дела имеются протоколы допроса данного свидетеля, составленные в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, имеется подпись свидетеля о подтверждении им своих показаний. Кроме того, свидетель предоставил суду письменное заявление о подтверждении им своих ранее данных показаний, подытожил эксперт.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >



