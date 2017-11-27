Следователи разбираются в причинах инцидента с самолетом в Эвенске

МАГАДАН, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку, после того как в аэропорту поселка Эвенск на Колыме самолет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, говорится в официальном сообщении ведомства.

В понедельник Ан-24 компании "ИрАвиа", вылетавший из Эвенска в Магадан, не смог взлететь, выехав на боковую полосу. По свидетельствам очевидцев, самолет врезался в сугроб. В аэропорту Эвенска была метель, причиной инцидента, возможно, стала плохая видимость.

"Проводится процессуальная проверка по факту выезда за пределы взлетно-посадочной полосы самолета АН-24 по признакам преступления, предусмотренного… статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", — говорится в сообщении ведомства.

Поясняется, что на борту самолета находилось 47 пассажиров, никто не пострадал, самолет не получил повреждений.

"По предварительной информации, причиной случившегося явились неблагоприятные погодные условия. В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего", — сообщает ведомство.