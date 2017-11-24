Сотрудников СК могут наказать по делу о смерти пациента смоленской больницы

БРЯНСК, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура требует привлечь к ответственности сотрудников следственных органов, которые не возбудили уголовное дело в отношении тех, кто избил мужчину, умершего в коридорах смоленской больницы, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Смоленской области по взаимодействию со СМИ Александр Боровиков.

Запись с камер видеонаблюдения, на которой пациент выходит из палаты в коридор отделения и падает на пол, начиная истекать кровью, появились в СМИ и социальных сетях. Мимо лежащего на полу мужчины проходят люди, вероятно, сотрудники больницы, но врачи начинают ему оказывать помощь примерно через 10 минут после того, как он упал. Вскоре медики констатировали его смерть. СМИ сообщают, что инцидент произошел летом, мужчина был на дне рождения и принял участие в драке, в результате чего получил ранения.

После того, как история получила резонанс, в отношении медперсонала было возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оставление в опасности". Региональный департамент здравоохранения также инициировал проверку.

"По нашему требованию возбудили уголовное дело по двум статьям в отношении медперсонала. Мы требуем от следственных органов, чтобы они возбудили уголовное дело в отношении них и рассмотрели вопрос о привлечении к ответственности своих сотрудников, которые на протяжении длительного времени не возбуждали уголовное дело"¸- пояснил Боровиков.