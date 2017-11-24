Сотрудников СК могут наказать по делу о смерти пациента смоленской больницы

БРЯНСК, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура требует привлечь к ответственности сотрудников следственных органов, которые не возбудили уголовное дело в отношении тех, кто избил мужчину, умершего в коридорах смоленской больницы, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Смоленской области по взаимодействию со СМИ Александр Боровиков.
После того, как история получила резонанс, в отношении медперсонала было возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оставление в опасности". Региональный департамент здравоохранения также инициировал проверку.
"По нашему требованию возбудили уголовное дело по двум статьям в отношении медперсонала. Мы требуем от следственных органов, чтобы они возбудили уголовное дело в отношении них и рассмотрели вопрос о привлечении к ответственности своих сотрудников, которые на протяжении длительного времени не возбуждали уголовное дело"¸- пояснил Боровиков.