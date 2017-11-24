В Красноярске ребенок погиб при пожаре, оставшись один дома

КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. Четырехлетний мальчик погиб во время пожара в квартире в Красноярске, когда находился один дома и, возможно, играл со спичками, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
"В это время взрослые члены семьи были на работе, дома оставался их четырехлетний сын, который, возможно, играл со спичками. При тушении квартиры пожарные обнаружили тело ребенка с признаками отравления угарным газом. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время произведен осмотр места происшествия: в квартире обнаружены частично сгоревшие деревянные спички, коробок от спичек, зажигалка", — сказала Дегидь.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.