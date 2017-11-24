В Красноярске ребенок погиб при пожаре, оставшись один дома

КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. Четырехлетний мальчик погиб во время пожара в квартире в Красноярске, когда находился один дома и, возможно, играл со спичками, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

По данным СК, инцидент произошел в четверг вечером.

"В это время взрослые члены семьи были на работе, дома оставался их четырехлетний сын, который, возможно, играл со спичками. При тушении квартиры пожарные обнаружили тело ребенка с признаками отравления угарным газом. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время произведен осмотр места происшествия: в квартире обнаружены частично сгоревшие деревянные спички, коробок от спичек, зажигалка", — сказала Дегидь.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.