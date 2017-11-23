МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова и еще ряда фигурантов дела, сообщил в четверг официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
По словам Куренного, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 все они, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Причиненный этим ущерб оценивается в 3 миллиарда 346 миллионов 500 тысяч рублей.
Расследование в отношении объявленного в международный розыск Зарубина и других соучастников продолжается.
"После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — заключил Куренной.