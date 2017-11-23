МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова и еще ряда фигурантов дела, сообщил в четверг официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"Сегодня в Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших главы Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Государственного совета республики Игоря Ковзеля, члена Совета Федерации – представителя от Коми Владимира Торлопова и еще 10 лиц", — сказал он.

Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

По словам Куренного, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 все они, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Причиненный этим ущерб оценивается в 3 миллиарда 346 миллионов 500 тысяч рублей.

"Кроме того, они завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов республики Коми" в сумме более 67 миллионов рублей, получили взятки в размере свыше 198 миллионов рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 миллиона рублей", — отметил Куренной.

Расследование в отношении объявленного в международный розыск Зарубина и других соучастников продолжается.

"После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — заключил Куренной.