В Москве эвакуировали сотрудников нескольких ведомств из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Работников Минтруда, представительства Конституционного суда РФ в Москве и Минфина эвакуировали из зданий в центре столицы после сообщений об угрозе взрыва, сообщили РИА Новости представители этих ведомств.

"Поступило сообщение на электронную почту о возможном взрыве. Проведена эвакуация работников. Работают специальные службы", — заявили в пресс-службе Минтруда РФ.

Было эвакуировано и представительство Конституционного суда РФ в Москве, расположенное по этому же адресу (ул. Ильинка, 21). "Нам сообщили о срочной эвакуации из-за угрозы минирования", — сказали в представительстве. Там отметили, что все сотрудники покинули здание.

В пресс-службе Минфина также сообщили об эвакуации. "В связи с поступившей информацией был эвакуирован один из корпусов Минфина России, расположенный в Большом Черкасском переулке. Была проведена проверка, сотрудники уже вернулись в здание, Минфин России работает в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе.