На Урале отпустили задержанного после гибели двух полицейских в ДТП мужчину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Отпущен на свободу мужчина, проходящий по делу о гибели в ДТП двух полицейских в Свердловской области, сообщил в четверг РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК Александр Шульга.

Два сотрудника ДПС, которые преследовали автомобиль лихача, погибли в результате ДТП в Свердловской области 21 ноября. По факту возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Подозреваемого задержали.

"В настоящее время достаточных оснований для заключения данного гражданина под стражу не имеется. Оценка всем обстоятельствам будет дана по итогам проведения необходимого комплекса экспертиз, в том числе – судебной автоэкспертизы. Мужчину освободили, но работа с ним и расследование продолжаются", — сказал Шульга.