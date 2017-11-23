В приморском порту загорелся траулер

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Траулер загорелся в порту Ливадия в Приморье, пожар потушен, никто не пострадал, сообщает краевой главк МЧС РФ.

Отмечается, что утром 23 ноября поступило сообщение о том, что на причале в коммерческом порту Ливадия произошел пожар в трюме сейнер-траулера рефрижераторного типа.

"В 09.15 хбр на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты и приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе проведенной разведки установлено, что внутри судна горят гофрированные пластмассовые трубы, деревянные перекрытия и электрические провода. В 09.23 пожар был локализован, а в 10.46 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.