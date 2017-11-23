В Хабаровске мужчина получил полтора года условно за призывы к экстремизму

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил местного жителя к 1,5 года лишения свободы условно за призывы к экстремизму, сообщает УФСБ России по Восточному военному округу.

Установлено, что осужденный являлся активным сторонником идеологии национал-социализма. В ноябре 2016 года он разместил на своей персональной странице в социальной сети видеофайл и другие материалы, ранее включённые в Федеральный список экстремистских материалов.

"Суд признал 22-летнего гражданина РФ виновным по статье "Призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Молодой человек приговорён к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на суде осужденный полностью признал свою вину, что было учтено при вынесении приговора.