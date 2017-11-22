В Якутске нашли тело пропавшего чемпиона мира по кикбоксингу

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова обнаружили в лесу на окраине Якутска, сообщает YakutiaMedia.

Макаров вышел из дома в Якутске 5 ноября и не вернулся. Через неделю после исчезновения следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По предварительным данным, в ночь на 6 ноября спортсмен встретился с приятелем: мужчины выпивали в частном доме, затем между ними разгорелся конфликт, в результате которого Макаров получил тяжелые травмы и вскоре скончался.

По информации СМИ, подозреваемый, 36-летний житель Якутска, вывез тело погибшего за город и спрятал его в лесу на Вилюйском тракте. В МВД сведения о гибели спортсмена подтвердили, предполагаемого убийцу уже задержали.