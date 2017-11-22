Житель Северной Осетии пытался сжечь пассажирку маршрутки

ПЯТИГОРСК, 22 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Северной Осетии, который вошел в салон маршрутки, облил пассажирку бензином и попытался ее поджечь, сообщает следственное управление СК по Северной Осетии.

"По версии следствия, 26 октября 2017 года подозреваемый, имея при себе пятилитровую полимерную бутылку, наполненную автомобильным бензином, сел в маршрутное такси, где находились четверо пассажиров. По пути следования мужчина беспричинно облил бензином сидящую перед ним женщину и имевшейся у него зажигалкой попытался ее поджечь, что представляло опасность для жизни потерпевшей и других пассажиров", — говорится в сообщении.

Водитель маршрутки своевременно отреагировал и отобрал у мужчины зажигалку.

Уголовное дело в отношении 51-летнего жителя села Ногир возбуждено по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

По данным управления СК по Северной Осетии, в настоящее время подозреваемый помещен в психиатрическую больницу, так как состоит на учете у психиатра в связи с психическим заболеванием.

"В ближайшее время ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для установления степени вменяемости в момент совершения преступления. Кроме того, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в ведомстве.