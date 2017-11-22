В России площадь лесных пожаров сократилась на 44% в 2017 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России в 2017 году по сравнению с прошлым годом сократилась на 44% — до 1,4 миллиона гектаров, сообщил в среду вице-премьер Александр Хлопонин в ходе совещания об итогах пожароопасного сезона в лесах в текущем году и задачах на 2018 год.

Как отметил Хлопонин, на основной территории лесного фонда установилась типичная для ноября холодная погода, в некоторых регионах еще фиксируются очаги лесных пожаров, но они оперативно ликвидируются.

"В текущем году в лесфонде зафиксировано 9,2 тысячи пожаров, что почти на тысячу пожаров меньше, чем в прошлом году, то есть сокращение на 10%. Сокращение площади лесных пожаров составило 44% — до 1,4 миллиона гектаров", — сказал Хлопонин.

По его словам, ущерб от лесных пожаров сократился с 24 миллиардов рублей до 15 миллиардов рублей.