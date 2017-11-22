На Алтае начали проверку после ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи Алтайского края организовали проверку после ДТП с участием пассажирского микроавтобуса на выезде из города Бийска, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что пассажирский микроавтобус перевернулся в Бийске, по предварительным данным, пострадали три человека.

"Организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за безопасность при оказании услуг по перевозке пассажиров рейсового автобуса", — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении следователей, опрокидывание произошло из-за ухода от столкновения с легковым автомобилем, в результате ДТП несколько человек пострадали, они доставлены в больницу, их здоровью ничего не угрожает.