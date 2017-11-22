Сечин в третий раз не пришел на допрос по делу Улюкаева

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в среду вновь, уже в третий раз не пришел в суд на допрос по делу Алексея Улюкаева, сообщила судья.

При этом он не возражает против того, чтобы в суде были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

"Адвокат пишет, что Сечин не может явиться в суд по уважительной причине. У него сложный, заранее согласованный график", — заявила судья.

При этом защитник напомнил, что Сечин уже давал показания по делу в рамках предварительного следствия. "Сечин давал показания на стадии следствия, поддерживает их и не возражает против их оглашения", — отметил адвокат.