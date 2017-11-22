Верховный суд оставил в силе приговор банде приморских "черных риэлтеров"

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе приговор группе жителей Приморья за участие в банде "черных риэлтеров", убийство двух человек и незаконные продажи чужого жилья, сообщает прокуратура края.

Ранее их осудил Приморской краевой суд. Защита обжаловала решение краевого суда, однако Верховный суд России оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобы осужденных — без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

"Как установлено в судебном заседании, трое из фигурантов причастны к убийству двух жителей города Находка. Остальные подсудимые принимали участие в незаконном переоформлении путем мошенничества права собственности на квартиры. Преступления совершены в период с 2006 по 2012 год на территории Находки и во Владивостоке. Объектами преступного посягательства группы стали четыре квартиры… Жертвами злоумышленников становились пожилые лица, а также лица, злоупотребляющие спиртными напитками", — говорится в сообщении.

Организатором группы стала местная жительница – бывший риэлтер. В июне 2012 года ее сообщниц застиг на месте убийства пожилой женщины в квартире в Находке сын погибшей. По данным прокуратуры, представившись медработниками, женщины проникли в двухкомнатную квартиру пенсионерки и под видом вакцинации ввели ей внутривенно уксусную кислоту.

Еще одной жертвой стал в 2007 году в Находке одинокий мужчина, злоупотреблявший алкоголем. По данным следствия, его задушил супруг организатора банды и их знакомый. Также суд счел доказанными два факта мошенничества с квартирами в 2006 и 2012 году.

"Признав подсудимых виновных в совершении указанных преступлений, суд приговорил руководителя группы Елошвили к 21 году лишения свободы, Гарбузняк — к 19 годам лишения свободы, Магдиеву к 15 годам лишения свободы. Остальным подсудимым — Шляпникову и Гурзо, не принимавшим участие в убийстве, суд назначил пять лет лишения свободы каждому", — сообщает прокуратура. Еще две фигурантки дела получили три и два года колонии общего режима за мошенничество. В связи с истечением сроков давности суд освободил их от уголовной ответственности.