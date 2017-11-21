В Москве гражданка Узбекистана пыталась продать ребенка знакомых

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Гражданка Узбекистана осуждена в Москве за попытку продать ребенка знакомых за 120 тысяч рублей, сообщает официальный представитель ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Собранные следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 59-летней Сабохат Ортиковой… виновной в совершении преступления "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", — говорится в сообщении.

Генпрокуратура сообщает, что в феврале 2016 года обвиняемая, находясь в Московской области, познакомилась с парой соотечественников. Они подружились, и Ортикова согласилась за ежемесячную плату в 27 тысяч рублей ухаживать за их двухмесячным сыном в своей квартире в подмосковном Одинцово.

Впоследствии обвиняемая решила продать младенца. Она начала искать покупателей и обратилась с этой просьбой к своей знакомой, которая и сообщила в правоохранительные органы. Сделка была назначена на 25 мая 2016 года, обвиняемая должна была получить 120 тысяч рублей. Фигурантка была задержана сотрудниками полиции на месте совершения преступления.

Во время следствия был проведен ряд судебных экспертиз, включая генетические, направлены запросы об оказании правовой помощи в страны СНГ, что позволило установить личность обвиняемой, которая долгое время отказывалась предоставлять достоверные сведения о себе, а также личности и местонахождении биологических родителей ребенка.

Приговором суда Ортиковой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.