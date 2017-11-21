В Свердловской области в результате ДТП погибли два полицейских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Два сотрудника ДПС, которые преследовали автомобиль, погибли в результате ДТП в Свердловской области. Информацию об этом подтвердил во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Ранее о гибели двух сотрудников полиции в ДТП сообщили местные СМИ.

"Действительно, такая трагедия сегодня произошла на территории Свердловской области, недалеко от города Полевского. Наряд ГИБДД преследовал, по предварительным данным, легковой автомобиль "Жигули" 8-й модели. В этот момент в автомобиль ДПС въехало другое транспортное средство. Предположительно, удар пришелся в область бензобака. Патрульный полицейский автомобиль перевернулся и вспыхнул. В результате оба инспектора ДПС погибли", — сказал Горелых.

По его словам, в результате ДТП пострадал по меньшей мере один человек, находившийся в том транспортном средстве, которое столкнулось с машиной ДПС. Точное число пострадавших устанавливается.

Горелых добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа.

"Лихача в "восьмерке" через некоторое время удалось задержать", — уточнил руководитель пресс-службы.