В Мурманске потушили пожар на рыболовецком траулере

МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Пожарно-спасательные расчеты полностью локализовали возгорание на борту стоящего в плавучем доке мурманского порта траулера "Одиссей-1" (компания-судовладелец ООО "Зигранд"), сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Пожар на борту траулера "Одиссей-1" полностью локализован в 16.52 мск", — сообщили в ведомстве.

Сообщение о возгорании на рыболовецком судне "Одиссей" поступило во вторник в 09.20, возгоранию была присвоена повышенная категория сложности. По предварительным данным, возгорание произошло при проведении сварочных работ. По данным Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

Было принято решение тушить судно с верхней палубы без подтопления дока. Всего на ликвидации последствий пожара задействован 88 человек и 17 единиц техники, от МЧС России 60 человек и 13 единиц техники. С судна эвакуированы 18 человек. Погибших и пострадавших нет.