В Кемерове возбудили дело из-за загрязнения воздуха

КЕМЕРОВО, 21 ноя — РИА Новости. Дознаватель главного управления МВД по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту загрязнения атмосферы в Кемерове после жалоб местных жителей на специфический запах в воздухе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ведомства.

"В этом году в полицию поступили несколько обращений от жителей Кемерова, которые пожаловались на специфический запах в воздухе. Отделом дознания ГУМВД по области была инициирована проверка, в рамках которой сотрудники Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с января по октябрь проводили исследования атмосферного воздуха. По результатам проверки возбуждено уголовное дело", — сказал собеседник агентства.

Специалисты метеослужбы выявили превышение предельно-допустимых концентраций таких загрязняющих веществ, как аммиак, диоксид азота, сажа, хлорид водорода и оксид углерода. Кроме того, по критериям Росгидромета уровень загрязнения атмосферного воздуха на протяжении 2017 года в областном центре оценивается как высокий и, как следствие, оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье населения, отметили в ведомстве.

По предварительной информации, наибольшее загрязнение атмосферы установлено в Центральном и Заводском районах Кемерова. По данному факту дознавателем областного ГУМВД возбуждено уголовное дело по статье "загрязнение атмосферы", которая влечет в качестве наказания штраф до 80 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо до 360 часов обязательных работ, до года исправительных работ, либо до трех месяцев ареста.

Как пояснили в главке полиции, конкретных виновных предстоит установить в ходе дознания.